Krzysztof Baranowski sprzedał willę, by sfinansować opiekę dla Bogumiły Wander. "Z trudnością kontaktuje się ze światem"

nik 6 min. temu

Wspaniały człowiek.Sprzedaje posiadłość by opłacić żonie leczenie i pobyt.Niech to będzie przekaz do polskich gwiazd jaka można mieć godność i honor.Mógł żebrać ,narzekać jak to robią aktorzy,piosenkarze,którzy mają domy,apartamenty i ciągle im mało.Dzieci zabezpieczone ale domagają się wyższych emerytur choć płacili najniższe składki i żyli,żyją po nad stan.Odpowiedz jest jasna - to sztuczna inteligencja bez honoru.Nie bede wymieniać po nazwisku,bo to wstyd.