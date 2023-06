Krzysztof Daukszewicz znów w ogniu krytyki. Tym razem za żądanie srogich opłat od rybaków: "Nie czuję się OLIGARCHĄ"

Krzysztof Daukszewicz dzierżawi jeziora. Emocje wzbudziły opłaty dla wędkarzy

Jak wspomniano w artykule opublikowanym na łamach serwisu i.pl, Daukszewicz w 2014 roku został współwłaścicielem kilku jezior na Mazurach. Mowa o trzech zbiornikach wodnych należących do rezerwatu Kośno, a jeden z nich ma być dostępny do połowu jedynie dla 70 osób w ciągu roku.

Niestety po tym, jak Daukszewicz i związane z nim stowarzyszenie ekologiczne Łajs 2000 przejęli jeziora, ceny za połów wzrosły i to znacznie. Za kartę VIP, aby móc tam wędkować, należy zapłacić nawet do 2,5 tysiąca złotych, za sezon letni - 1,5 tysiąca. On sam tłumaczy to podwyżkami i zapewnia, że "nie czuje się oligarchą".