Krzysztof "Diablo" Włodarczyk udzielił wywiadu "DDTVN" z narzeczoną i byłą żoną. "Mieliśmy burzliwy moment..."

Mery 35 min. temu

Jeśli faktycznie wyszedł na prostą to gratulacje!! Zawsze mnie jednak zastanawia jakie kobiety lecą na takich typów i dlaczego? Co je przyciąga? Czy to chodzi o to że „łobuz kocha bardziej” czy raczej pojawia się nadzieja że „przy mnie się zmieni”? A może pociąg do adrenaliny w związku? Nie naśmiewam się! serio mnie to zastanawia bo kobitki atrakcyjne.