Krzysztof "Diablo" Włodarczyk snuje plany na przyszłość w kolorowej prasie i zaskakuje: "Jestem ZAANGAŻOWANYM OJCEM"

Krzysztof Włodarczyk zdecydowanie może się poszczycić niezwykle barwnym i burzliwym życiem prywatnym. Bokser ma już na swoim koncie zdrady, rozwód, nieślubne dziecko, a nawet próbę samobójczą, co skłoniło media do zwrócenia szczególnej uwagi na jego kolejne perypetie. W pewnym momencie "Diablo" uznał jednak, że woli skupić się na pracy, co zdecydowanie wyszło mu na dobre.





Choć Włodarczyk od miesięcy starał się skupić uwagę mediów wyłącznie na swoich aktywnościach zawodowych, to w marcu 2019 roku kolejny raz zrobiło się o nim głośno. Tym razem stało się tak za sprawą mknięcia przez Warszawę samochodem poszukiwanym przez firmę leasingową i to bez prawa jazdy. Można więc śmiało stwierdzić, że "Diablo" dokładał wszelkich sił, aby w jego życiu nie było za nudno.





Co więcej, jeżeli nie śledziliście na bieżąco najnowszych wydarzeń z życia boksera, to pragniemy Was poinformować, że pół roku temu wraz ze swoją narzeczoną Karoliną doczekał się kolejnego dziecka. Owocem miłości "Diablo" i jego obecnej partnerki jest córka Marysia, która jest już jego trzecią pociechą. Pozostałe dzieci boksera, 18-letni syn Cezary i 6-letnia Zuzia, pochodzą z jego poprzednich związków z dwoma różnymi kobietami.





W związku z narodzinami Marysi "Diablo" zdecydował się udzielić wywiadu Twojemu Imperium, w rozmowie z którym zdradził, jak mu się obecnie wiedzie. Dzięki temu dowiadujemy się między innymi tego, że Włodarczyk ponownie odnalazł sens życia i znajduje w rodzinie siłę do dalszego działania.





Z czasem odkryłem, że do szczęścia potrzebne są mi zupełnie niematerialne rzeczy. Oraz boks, który kocham miłością wielką - oświadczył z wyraźnym zadowoleniem.





Oprócz tego Krzysztof Włodarczyk pochwalił się też tym, jak odnajduje się po raz trzeci w roli ojca. Jeśli wierzyć jego zapewnieniom, tym razem w związku stawia na partnerstwo i stara się jak najmocniej uczestniczyć w życiu córki i matki jego trzeciego dziecka.





Jestem przede wszystkim ojcem zaangażowanym i obecnym. Wstaję w nocy i nad ranem dość często. Z Karoliną dzielimy się obowiązkami - wyznał.





Dodatkowo bokser przyznał, że Marysia "każdego dnia zmienia go w lepszego człowieka" i sumiennie opiekuje się młodszą siostrą, a on sam planuje wspólną przyszłość ze swoją obecną narzeczoną. Pozostaje więc mieć nadzieję, że tym razem będzie nieco bardziej zdecydowany, czego w gruncie rzeczy mu gorąco życzymy.





