Krzysztof Gojdź o swoich zagranicznych posiadłościach: "Nie pamiętam, ile mam mieszkań"

Za dwa dni wracam do Miami, gdzie ludzie, moim zdaniem, mają bardziej otwarty umysł niż w Polsce. Patrząc na ostatnie lata, zwłaszcza okres pandemii, Polacy wydają się być zamknięci w swoich domach i sfrustrowani - ocenił Gojdź.

Zarobki Krzysztofa Gojdzia

Moje kliniki funkcjonują nie tylko w Miami, ale również w Chicago, a za trzy tygodnie otworzę kolejną na Manhattanie w Nowym Jorku. Planuję także ekspansję do Beverly Hills, ale to już raczej dla zabawy, nie dla pieniędzy. Trzeba cieszyć się życiem i korzystać z niego. Uważam, że zarobiłem już wystarczająco dużo pieniędzy. Teraz chcę po prostu cieszyć się życiem i prowadzić przyjemny tryb życia. (...) Mam już naprawdę wystarczająco dużo pieniędzy. Oczywiście zawsze można mieć więcej. Ostatnio nabyłem piękny dom w Miami. No i oczywiście, jacht może pojawić się w moim posiadaniu w najbliższym czasie... - podsumował skromnie.