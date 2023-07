Nie tylko Misiek Koterski i Radosław Majdan. Te gwiazdy też zdecydowały się na PRZESZCZEP WŁOSÓW! (ZDJĘCIA)

123 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeśli ma to komuś poprawić samopoczucie, to czemu by nie, byle to zrobić u kogoś kto to ogarnia. U niektórych wygląda to bardzo naturalnie, ale u niektórych niestety linia włosów jest zrobiona jak od linijki, przez co wygląda bardzo sztucznie...