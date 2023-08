Krzysztof Gojdź w Miami żyje jak król. Tak wygląda jego mieszkanie (ZDJĘCIA)

Andrew 27 min. temu zgłoś do moderacji 59 7 Odpowiedz

Zapewniam was, że on nie jest żadnym milionerem. Na polskie warunki może i jest "zamożny", ale w USA to najwyżej, podkreślam najwyżej, klasa średnia. To co widzicie na zdjęciach i con mówi jest prawdą tylko w jakichś 10%. Mój kumpel się z nim spotykał. Oczywiście kolega młodszy od Gojdzia o 20 lat. Gódź ma postawię zastaw się, a postaw się. Kumpel dostał od niego fajne prezenty, ale jego poprzedni facet przy Gojdzie to normalnie Bezos. Gojdź ma mnóstwo kredytów.