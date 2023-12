Krzysztof Gojdź w ŚWIĄTECZNEJ PIŻAMCE imprezuje z matką Paris Hilton. Fajnie się bawią? (FOTO)

Krzysztof Gojdź jest jednym z najbardziej znanych polskich lekarzy specjalizujących się w medycynie estetycznej . Jakiś czas temu specjalista przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrealizował swój "amerykański sen" i szybko zdobył uznanie gwiazd Hollywood. Obecnie jest on podobno właścicielem kilku klinik. W ubiegłym roku Gojdź nawiązał współpracę z Paris Hilton , dla której stworzył prywatną klinikę medycyny estetycznej mieszczącą się w jej rezydencji w Beverly Hills. Jak twierdzi Krzysztof, na sam sprzęt wydał ponad milion dolarów .

Od trzech miesięcy dbam o wygląd Paris. Widzimy się co 2-3 dni w jej rezydencji w Beverly Hills, gdzie stworzyłem tylko do jej użytku pierwszą prywatną klinikę medycyny estetycznej w Los Angeles. Zakupiliśmy najlepsze sprzęty warte 1 mln dol. do dbania o skórę twarzy i ciała. Te same, które proponuję pacjentom w moich klinikach. Wszystko zgodnie z moją wizją dbania o naturalny wygląd. Moja wiedza i doświadczenie zawodowe sprawiły, że Paris Hilton i kolejne gwiazdy zaufały mi, doceniając efekty pracy - napisał na Instagramie.