Krzysztof Hanke ŻEGNA Krzysztofa Respondka. Podał prawdopodobną przyczynę śmierci

W piątek dotarła do nas wstrząsająca wiadomość o śmierci Krzysztofa Respondka. Informację przekazał na swojej facebookowej stronie Teatr alternatywny BELFEgoR , na którego deskach występował ten znany aktor i kabareciarz.

Hanke jest zdruzgotany tym, co się stało. Z Krzysztofem Respondkiem znali się od 30 lat, a od 2000 roku występowali razem w kabarecie Rak.

Zawsze robił wszystko, żeby bawić ludzi. Za to będą go pamiętać, za jego pogodę ducha i radość - mówi Hanke na łamach portalu "Ślązk".

Strasznie mi przykro, serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół; Nie do wiary; Krzysiu? Uroczy, ciepły człowiek. Dlaczego?; To nie może być prawda. Ogromny żal; Szok. To straszne. Nie mogę uwierzyć - piszą internauci.