Krzysztof Ibisz był POSŁEM, ale związał przyszłość z telewizją. Oto jego wykształcenie

Choć pewnie trudno w to uwierzyć, to od debiutu Krzysztofa Ibisza w roli prowadzącego mija właśnie 30 lat. To właśnie w 1993 roku "wiecznie młody" prezenter wszedł na plan programu "5-10-15" i wkrótce okazało się, że to dopiero początek. Siedem lat później wylądował w Polsacie, który do dziś jest jego medialnym domem. Niektórzy mogą jednak nie kojarzyć, co działo się w jego życiu przed karierą w telewizji.