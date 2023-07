Krzysztof Ibisz ujawnia, ile miesięcznie płaci ZUS-u: "Nigdy nie przejdę na EMERYTURĘ". Ma powody do obaw?

milky way 47 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Właśnie, przedsiębiorcy i samozatrudnieni płacą wszystko sami. Ponoszą wszelkie koszta. Za to biorą mało, lub wcale. Najwięcej dostają ci, co nic nie wpłacają do budżetu. Czyli matki 4 plus, bezrobotni, ludzie uzależnieni. Oni dostają emerytury płacone ze składek innych osob, mają dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. itp. Dostają też zasiłki, paczki oraz inną pomoc finansowaną przez podatników. To po prostu nieuczciwe. Płące wysokie skladki ( ZUS to ponad 4 tysie, NFZ ponad 2 ) Byłam ostatnio na SOR z chorą osobą z rodziny. W nocy dostała duszności, traciła przytomność. Czekaliśmy ok 3 godziny, za to pijacy i narkomani przywożeni z uicy, byli " obsługiwani szybko". Mieli wszelkie badania. Pytanie, ile skłądek odprowadzili?