Krzysztof Ibisz całuje ciężarną ukochaną w Sopocie. Fani zachwyceni: "Fajna ta pana żona, w końcu taka NORMALNA" (FOTO)

Maja 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Niby kolorystycznie prawie dobrze. Ale ten stanik udający top i eksponowany brzuch do eleganckiego kompletu/ garnituru...? Niesmacznie to wygląda. Czemu ma to służyć, jakie myśli prowokować. Przerost bezmyślności dla taniej sensacji. Lekarka...