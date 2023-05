Krzysztof Ibisz ostrożnie o zawieszeniu "Tańca z Gwiazdami": "W telewizji to nigdy nie wiadomo..." (WIDEO)

Krzysztof Ibisz od lat związany z telewizją Polsat, w której to wyrósł na jedną z największych gwiazd. Mimo że jak zapewnił w rozmowie z Pudelkiem - na brak pracy nie może narzekać, to w tym roku nie poprowadzi "Tańca z Gwiazdami", bo taneczne show nie pojawi się w jesiennej ramówce. Mimo że decyzja Miszczaka zszokowała fanów formatu, to pojawiły się również głosy, że od dawna formuła programu się wyczerpała, a uczestniczące w "TzG" gwiazdy nierzadko były mniej znane od... tancerzy.

Edward Miszczak potwierdza zawieszenie emisji "Tańca z Gwiazdami"

Krzysztof Ibisz opowiada o odświeżonej formule "Tańca z Gwiazdami"

Nie mam pojęcia, zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że wszyscy wiemy, jak to by wyglądało tej jesieni. Czy tak samo będzie wyglądało na wiosnę, czy może będą jakieś nowe pomysły - tego nigdy nie wiadomo. W telewizji to wiadomo, nawet nie wtedy, kiedy program jest zapowiadany, tylko wtedy, kiedy jest na antenie, to wiadomo, że program jest i jak wygląda. Wcześniej to takie wróżenie z fusów - dodał.