Krzysztof Ibisz poruszony śmiercią Gabriela Seweryna. Opublikował EMOCJONALNY wpis: "Fakty układają się w przerażającą całość"

Polka 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Często to Ratownicy zachowują się prowokująco do pacjentów, bardzo lekceważąco. Moja córka 3 tygodnie po porodzie z Covid-em dostała bardzo silnego bólu w klatce piersiowej, zadzwoniliśmy po pogotowie, podejrzenie zatoru. Pogotowie jechało 25 minut, odległość 1 km, jedna ulica, małe miasteczko, środek nocy. Przyjechali Ratownicy i dopiero na miejscu się ubierali w kombinezony, rękawice itd. w zwolnionym tempie, jak Zięć zwrócił im uwagę, że mogliby szybciej się ubierać, to powiedzieli że go oskarżą o agresję. Dodam, że chorą pacjentką był lekarz i o tym wiedzieli. Także, czasem to Pogotowie nie pomaga ofiarnie, tylko pokazują kto tu jest ważniejszy.