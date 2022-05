Krzysztof Ibisz wystąpił na scenie z 22-LETNIM SYNEM! Poszli też razem na ściankę (ZDJĘCIA)

Krzysztof Ibisz raczej nie należy do gwiazd, które lubią rozprawiać o swoim życiu prywatnym na łamach mediów. Nie oznacza to natomiast, że jego sytuacja osobista nie interesuje portali plotkarskich, na których łamach pojawia się od ponad dwóch dekad. Dziś wiecznie młody prezenter układa sobie życie u boku młodszej o 27 lat Joanny Kudzbalskiej , którą poślubił niecały rok temu.

Choć w przypadku Krzysztofa Ibisza najwyraźniej sprawdza się powiedzenie "do trzech razy sztuka", to poprzednie dwa małżeństwa prezentera również były obiektem sporego zainteresowania ze opinii publicznej. Jego pierwszą żoną była Anna Zejdler, z którą ma syna Maksymiliana. Choć rodzice długo chronili jego prywatność, to ostatnimi czasy 20-latek postanowił zaistnieć w medialnej przestrzeni.