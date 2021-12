Krzysztof Ibisz i jego żona epatują miłością na 25-leciu Fundacji Polsat. Pięknie razem wyglądali? (ZDJĘCIA)

Ostatnie miesiące były dla Krzysztofa Ibisza wyjątkowo owocne. W połowie sierpnia prezenter uznał, że "do trzech razy sztuka" i postanowił stanąć na ślubnym kobiercu z Joanną Kudzbalską , młodszą od siebie o 27 lat uczestniczką programu "Top Model". Po ślubie, na którym zabrano gościom telefony, para udała się na miesiąc miodowy na Majorce.

Choć druga młodość u boku młodszej ukochanej wyraźnie mu służy, to do tej pory Krzysztof Ibisz raczej nie afiszował się z nowym związkiem na ściankach. Prezenter gościł oczywiście na salonach, jednak Joanna Kudzbalska nie towarzyszyła mu przed obiektywami fotoreporterów, najwyraźniej dbając o swoją prywatność.

Wygląda jednak na to, że w końcu dała się uprosić i postanowiła pokazać się na salonach u boku znanego męża. We wtorek odbyła się gala 25-lecia Fundacji Polsat, gdzie para pojawiła się wspólnie w charakterze gości. Kudzbalska założyła na tę okazję niebieską sukienkę z obszernymi kieszeniami i błyszczącą górą oraz kozaki.

Co ciekawe, w niedzielę para pojawiła się też na innym evencie związanym z Fundacją Polsat, na której Krzysztof wraz z Adamem Zdrójkowskim pełnił rolę konferansjera. Choć na samej ściance pozował w osamotnieniu, to na oficjalnej części uroczystości towarzyszyła mu właśnie uśmiechnięta od ucha do ucha młoda żona.