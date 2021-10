Żona Krzysztofa Ibisza wprowadziła ŚCISŁY RYGOR - pobudka przed świtem, zmiana diety, oczyszczanie umysłu...

beti 45 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

Zajmuje się z nową żoną dietą, oczyszczaniem ciała, ćwiczeniami, medytacją, a nie ma czasu dla swoich dzieci. Pamiętam, jak jego była żona Anna Nowak kiedyś mówiła, że mają z Krzysztofem dobre relacje, ale dla ich syna on nigdy nie miał czasu. Ona się nim opiekowała, zawoziła do szkoły , na treningi, grała w piłkę nożną. Co mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się , że Krzysiek taki wysportowany , to pewnie też dba o to, aby synowie uprawiali sport.