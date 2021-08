Krzysztof Ibisz POŚLUBIŁ młodszą o 27 lat Joannę Kudzbalską! "Szczęśliwi RAZEM" (ZDJĘCIA)

Po długich miesiącach oczekiwania i niepewności Krzysztof Ibisz i wybranka jego serca - Joanna Kudzbalska - nareszcie stanęli na ślubnym kobiercu. Para ukrywała swoje uczucie aż do lutego tego roku, kiedy to Pudelkowi udało się ustalić, że prezenter oświadczył się byłej uczestniczce Top Model. Od tamtej pory zakochani niechętnie dzielili się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, jednak kwestii ślubu nie sposób było przemilczeć.

To już trzeci ślub Krzysztofa Ibisza. W latach 1998 do 2004 dziennikarz związany był z Anną Zejdler. Od 2005 do 2009 jego żoną była natomiast Anna Nowak.