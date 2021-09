Krzysztof Ibisz z żoną kupili apartament w centrum Warszawy

gosc 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co wy macie z tym wiekiem? Zyje z 12 lat młodszym facetem długie lata. Według niektórych juz powinnam wynająć detektywa bo co on robi z taką stara baba? Pewnie zdradza i tylko wydaje moje pieniądze. Starszy? Tez źle bo pewnie nic w sobie nie ma poza kasą a kobieta musi być materialistką. Ja im życzę powodzenia. Poza tym Asia jest spoko lekarzem i ma poukładane w głowie.