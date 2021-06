Krzysztof Radzikowski z "Gogglebox" ZOSTAŁ OJCEM!

Monikk 49 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

Wczoraj napisałam o nienormalnej wręcz patologicznej scenie która miała miejsce we Wrocławiu, chodzi o brunetkę karynę i jej chyba karka sebixa 😁😁😁z mega nadwagą🙈🙈🙈🙈🙈. Powiem wam że cała długość(prawa strona od ul Poświętnej do Duobis) to dwa mini parki, jeden ma plac dla dzieci i jest obsadzony różyczkami😍😍😍😍😍drugi zaś to siedlisko wszelkiej maści patologi - dlatego jest najmniejszy hehehe😁😁😁😁. Druga strona(lewa) jest najlepsza😁😁😁😁prowadzi ją rząd starych zapewne przedwojennych kamienic najciekawsze jest że w środku tych kamienic znajduje się........ komisariat policji hahaha😁😁😁😁😁. Wszystko działo się tuż koło siedziby policmajstrów, albo nikt im nie doniósł o całym zajściu albo woleli udawać że nie widzą patologi która działa się nieopodal komisariatu, wystarczyło wyjść z parku i przejść przez ulicę🙈🙈🙈🙈🙈. To jest właśnie Wrocław przecie-najciemniej zawsze pod latarenką🙂🙂, nieprawdaż???? 🙂🙂🙂🙂.