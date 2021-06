Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pokazuje zdjęcia SPRZED METAMORFOZY: "Ćwiczyłam w domu, bo WSTYD nie pozwalał mi wyjść na siłownię"

Mimi 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ludzie z nadwagą, nie wstydźcie się iść na silownie ! Nikt nie będzie się smial z was ! Ona po to jest. Jest dla was. Jedyne co można zrobić to pogratulować decyzji i wspierać w dążeniach. To nie lata 90 kiedy każdy na każdego patrzył insoe smial. Wstyd tonsiedziec w domu i wspierać ludziom jakim jest się pięknym, jak czas zmienia ciało (chyba kebab) a nie pójść na silownie. Ja chętnie pomagam jak ktoś zaczyna, można się czegoś dowiedzieć, zainspirować. Powtarzam nikt się nie śmieje.