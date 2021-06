Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" wystylizowana na Natalię Siwiec. Fani: "JAK NASTOLATKA!" (ZDJĘCIA)

/// 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

niestety,mlodosc ma to do siebie,ze we wszystkim wyglada sie dobrze,ale w wieku 40 paru lat to samo ubranie wyglada no co tu duzo mowic jak wyrosniete,tragedia,kobiety nie robcie sobie takiej krzywdy,przeciez mozna sie ubrac stosownie do wieku i nie musi to byc wor pokutny,sa jeszcze piekne ubrania, ale na litosc boska.....