Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" grzmi: "Denerwują mnie plotki, że jestem po OPERACJACH PLASTYCZNYCH"

Medialna kariera Agnieszki Kotońskiej rozpoczęła się w 2014 roku i nic nie wskazuje na to, żeby jej "5 minut" miało się szybko skończyć. Po utracie 40 kilogramów gwiazda programu Gogglebox. Przed telewizorem "awansowała" na etatową celebrytkę i influencerkę, a jej instagramowy profil zaczął się stawać coraz popularniejszy. Dziś 44-latkę śledzi już 308 (!) tysięcy osób.

Wzmożone zainteresowanie internautów Kotońską nie umknęło uwadze mediom, które coraz liczniej zgłaszają się do mieszkanki Chodzieży, aby zdradziła sekrety spektakularnej metamorfozy czy podzieliła się rodzinnymi tajemnicami. Uczestniczka Gogglebox zdaje się nie mieć nic przeciwko temu...

Nie jestem przeciwko medycynie estetycznej - dodała. Jeśli przyjdzie taki czas, to chętnie odwiedzę jakiś gabinet medycyny estetyczne, ale na razie nie widzę takiej potrzeby. Nie korzystam i chcę, żeby przez jakiś czas tak jeszcze było.

Zobaczyłam siebie w telewizji. Takiego klopsa rzeczywiście, który bez przerwy zasłania się poduszką, siedzi przykryta kocem. Ale niestety w telewizji nie wszystko da się ukryć i to wszystko się widziało, te nadprogramowe kilogramy. To działo się na oczach widzów i mi było bardzo trudno. Kiedy napisałam, że zaczynam ćwiczyć i się odchudzać, to miałam wizję tych wszystkich ludzi, którzy odpalają telewizor i krytykują mnie, że jeszcze nie schudłam, że jestem gruba, że nic mi się nie uda. Trudno było mi z każdym kilogramem walczyć. Ale powiedziałam sobie, że się nie poddam i że udowodnię Polsce i kobietom, że można i że da się.