Krzysztof Rottbard brał udział w programie "Sanatorium miłości". Niestety nie znalazł w hicie TVP miłości, ale udało mu się zyskać sympatię widzów. We wtorek Telewizja Polska za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że Krzysztof Rottbard nie żyje.

Krzysztof Rottbard nie żyje. Uczestnik "Sanatorium miłości" miał 67 lat

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Rottbard, uczestnik pierwszej edycji Sanatorium Miłości. Zmarł w wieku 67 lat. Rodzinie i bliskim Krzysztofa składamy wyrazy współczucia - czytamy w opublikowanym wpisie.

Krzysztof Rottbard rozwiódł się z żoną 16 lat temu. Nie zdradził jednak powodu rozstania. Doczekał się dwóch synów. Jeden z nich odradzał mu udział w "Sanatorium miłości". 67-latek musiał go długo przekonywać do tego, że człowiek w każdym wieku ma prawo do miłości i jej szukania.