Krzysztof Rutkowski o słabości do alkoholu: "Żadna żona nie jest ZADOWOLONA, kiedy mąż spotyka się z kolegami" (WIDEO)

Maja Rutkowski nie pozostawiła męża daleko w tyle i rozpętała istną burzę, udzielając Pudelkowi szczerego do bólu wywiadu. Celebrytka zwierzyła się naszemu reporterowi ze słabości męża do wyskokowych trunków , która miała doprowadzić do kolejnych skoków w bok. W pewnym momencie wyraźnie przytłoczonej matce dwójki dzieci aż zrobiło się słabo i musiała przerwać wywiad.

Gdzieś tam puszczają emocje i nerwy - mówił Krzysztof. Ktoś się wyrazi w takiej, a nie innej formie. Chce powiedzieć dobrze, wyjdzie nie do końca. Wyjaśniliśmy sobie wszystko. Ja przesłuchałem wywiad Mai, bo już nie słuchając, podejmowałem pewne decyzje i odszczekiwałem się, na zasadzie: "No co ty, jaki problem z alkoholem?". Skoro ja dwa razy wypiłem alkohol w ostatnim miesiącu nawet ze względu na to, że codziennie byłem na treningu. To nie było tak, że mogłem sobie pójść na imprezę z kolegami, na libację do 5 rano. Musiałem być na 11.00 na parkiecie. Sylwia nie widziała takiej sytuacji, żebym był albo skacowany albo po alkoholu.