"Taniec z Gwiazdami": znakomity Jacek Jelonek, "gangsterki" Krzysztof Rutkowski, Michał Mikołajczak jak "byczek"... (ZDJĘCIA)

Karolina 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 24 Odpowiedz

Bardzo lubię Karolinę i czekam, jak się będzie rozwijać w programie, bo widać, że ma zadatki. Możecie wylewać na nią fale hejtu, że z bólem głowy to była ustawka, że jej małżeństwo to była ustawka, ale to jest po prostu zwykła zazdrość. Ona pozostała taką samą skromną i uroczą osobą, jaką była na początku. Tylko dodatkowo jest teraz bardzo szczęśliwa w życiu, więc się tym dzieli, bo to lubi. Widać po prostu miłość jej i Rogera, widać jej nie udawaną skromność i nieśmiałość gdy się wypowiada. No wszystko co dobre i pozytywne to was to w oczy kole xD ona jest jedną z nielicznych, autentycznych osób w tym całym celebryckim świecie.