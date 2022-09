Konflikt Krzysztofa Rutkowskiego i Iwony Pavlović przybiera na sile: "Oby jej TANZAŃSKI INTERPOL zza stołu jurorskiego nie wywlekł"

Od premiery nowego sezonu Tańca z Gwiazdami nie minął jeszcze tydzień, a show biznesem już zatrząsł zrodzony za kulisami programu konflikt. Dzikie pląsy Krzysztofa Rutkowskiego w rytm muzycznego motywu z Różowej Pantery ewidentnie nie przypadły do gustu Iwonie Pavlović . Słynąca z surowych ocen jurorka obdarowała poszukiwacza nadwiślańskich pytonów najniższą z możliwych not, w odpowiedzi na co ten zaczął się odgrażać się Iwonie przed kamerą Pudelka.

Wydawać by się mogło, że w tej sprawie zostało już wszystko powiedziane. Otóż jednak nie. Prędko dowiedzieliśmy się, że "Rutek" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W odpowiedzi na zapytania Super Expressu pan detektyw stwierdził, że sprawa lewych interesów kręconych na wyspie w Tanzanii jest na tyle poważna, że niektórzy ze współpracowników słynnego na całą Polskę Wojtka mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej . Na tym Rutkowski się nie zatrzymał. Nakreślił bowiem też scenariusz, w którym Pavlović jest wyszarpywana zza stołu jurorskiego Tańca z Gwiazdami przez tanzańskich funkcjonariuszy...

Informacje, jakie posiada biuro Rutkowski, wskazują na to, że wiele osób powiązanych z innymi nielegalnymi interesami może być pociągniętych do odpowiedzialności karnej. Nasi ludzie wylatują do Tanzanii w najbliższych dniach. Jakie związki z nim miała Pavlović i jej mąż, to z pewnością zostanie wyjaśnione. Oby nie było tak, że zza stołu jurorskiego zostanie wywleczona przez funkcjonariuszy policji na wniosek tanzańskiego Interpolu w celu przeprowadzenia czynności procesowych na terenie Tanzanii przy jej udziale – dodaje.