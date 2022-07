Wystawiono LIST GOŃCZY za Wojtkiem z Zanzibaru! "Jest prawomocnie skazany"

Wojciech Ż. ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego wydano za nim list gończy. Na początku czerwca Sąd Okręgowy w Gdańsku zlecił policji doprowadzenie go do zakładu karnego. "Przedsiębiorczy" hotelarz dostał w 2019 roku wyrok dwóch lat i dwóch miesięcy więzienia za oszustwo (związane z poprzednią działalnością biznesową). Stwierdzono wówczas, że uczestniczył w "multiplikowaniu podmiotów gospodarczych", przez co chciał uniknąć zapłaty wierzytelności. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", 22 czerwca Sąd Najwyższy odrzucił jego wniosek kasacyjny jako "oczywiście bezzasadny". To znaczy, że Ż. wyczerpał już wszelkie możliwości, by uniknąć kary więzienia, a jego poszukiwania weszły właśnie w kolejny etap. Dane i wizerunek hotelarza będą dostępne w bazie poszukiwanych przez policję.