TYLKO NA PUDELKU: Iwona Pavlović tłumaczy, czemu pogrążyła jedynką Krzysztofa Rutkowskiego: "Tylko na tyle zasłużył! NIE POTRAFI TAŃCZYĆ"

Kaja 3 min. temu

Panie Rutkowski, jako zawodowa tancerka powiadam panu, z tej mąki chleba nie będzie. Tak jak że mnie nie będzie strzelca wyborowego,tak z pana, jak i z pani Żyły tancerzy nie budiet Nie ma Pan absolutnie żadnej cechy, która by Pana predysponowała do powiedzmy publicznej prezentacji swoich możliwości. Oczywiście taniec jest dla każdego, i na prywatnej imprezce może się pan pobujać, ale my tu mówimy o.programie opartym na tańcu. Wierzę,że publika zostawi Pana na dłużej, bo każdy lubi się pośmiać . Gdyby jeszcze miał pan nieco pokory... Pani Pavlović jest profesjonalna,wymagająca i do bólu sprawiedliwa. Jeszcze na standardzie Pan się prześlizgnie, ale jive to dopiero będzie się działo.