Krzysztof Rutkowski "ŚPIEWA" DISCO POLO na tle płonących koksowników. Wyszło GROŹNIE? (WIDEO)

Najbardziej sześciennogłowy detektyw, jakiego nosiła matka ziemia, nie ustaje w próbach przebicia się do pierwszej rangi show biznesu. Jakby świętowania urodzin syna i ubierania choinki w towarzystwie paparazzi było mu mało, Krzysztof Rutkowski właśnie zrealizował swoje wcześniejsze groźby i wystąpił w teledysku do utworu Czy to jest możliwe?. Okazuje się, że niestety tak.