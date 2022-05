Krzysztof Rutkowski tłumaczy, kto mógł zlecić nagranie TAŚM Cichopek i Kurzajewskiego. "Rozprawy to BEZPARDONOWA WALKA"

gaga 10 min. temu zgłoś do moderacji 26 4 Odpowiedz

To nieprawda, że małżeństwo Hakielów było takie szczęśliwe przez 17 lat. Pamiętam, jak Kaśka już wiele lat temu mówiła, że chciała się wyprowadzić, że im się nie układało, że próbowała z Marcinem rozmawiać , ale on nie słuchał. Mężom się wydaje, że jak mają żonę, to nie muszą się starać, że jest już zaklepana, że jak narzeka, to tylko takie babskie gadanie, które można zlekceważyć. Dopiero jak żona odchodzi , to rozpacz. Skoro ja obca osoba, słyszałam, jak Kasia już dawno temu mówiła, że im się nie układa, to niech Marcin nie wmawia wszystkim, że przez 17 lat byli bardzo szczęśliwi