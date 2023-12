Krzysztof Rutkowski zabiera 10-letniego syna na akcje. Junior tropił z nim mordercę: "Z góry założyłem, że szukamy TRUPA"

Odwaga 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To ciężki temat są ludzie którzy zabierają dzieci w pole do pracy w wieku 10 lat one później całe życie narzekają że nie bawiły się nie uczyły bo musiały pracować na roli ten chłopiec udaję albo pragnie akceptacji ojca albo nie ma kolegów i ojciec chcę mu ich zastąpić albo poprostu rodzic nie umie odróżnić żeczywistosci od zabawy jest multum teorii. Ja wiem sama z własnego doświadczenia że robienie z 10latka dorosłego odbiera mu dziecństwo jak Twój rodzic j3st dzieckiem a ty bojsz się o iego i go pilnujesz nie chcesz a stajesz się dorosły. To nie jest dobre w tak młodym wieku to jest przykre i nie mówię tego bo hejtuje poprostu wiem