Tak wyglądały 10. URODZINY Krzysztofa Rutkowskiego Juniora za 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH: pokaz broni, pancerny wóz i masa gości (ZDJĘCIA)

W piątkowe popołudnie najmłodszy przedstawiciel rodu Rutkowskich celebrował 10. urodziny . Ubóstwiający przepych rodzice zadbali, aby przyjęcie Krzysztofa Juniora wyróżniło się na tle imprez jego rówieśników. Wzorem niektórych amerykańskich celebrytów, Maja i Krzysztof zaprosili na wydarzenie fotoreporterów . Motywem przewodnim urodzinowego balu były militaria. Nie zabrakło wojskowych dekoracji, pokazu broni, wielkiego tortu i ścianki do zdjęć. 10-letni chłopiec i jego najbliżsi przybyli na imprezę opancerzonym turem firmowym . Do dyspozycji gości było 650 metrów kwadratowych jednej z sal zabaw w Łodzi. Według "Faktu" event zgromadził około 150 osób , a jego zorganizowanie mogło kosztować Rutkowskich aż 100 tys zł .

Chcielibyśmy, żeby Junior nie musiał przeżywać tego, co przeżywają jego rówieśnicy w tej chwili w Palestynie i w Ukrainie. Żeby styl wojskowy, jako motyw urodzinowy, samochody pancerne, które stoją przed budynkiem, gdzie jest impreza były tylko i wyłącznie ozdobą i tłem do jego życia. Żeby to było wykorzystywane do jego pracy w przyszłości i żeby nigdy nie był to element zbrojny, który uderza w niego i jego bliskich - powiedział Krzysztof Rutkowski na początku imprezy.