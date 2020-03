Maja Rutkowski zapowiada... WŁASNY PROGRAM i tajemniczo zachęca: "O czym będzie? NIE ZDRADZĘ"

Detektyw Krzysztof Rutkowski znany jest publiczności głównie z mieszania się w niemal każdą z głośniejszych spraw kryminalnych w Polsce . Ciężko pomylić go z kimkolwiek innym ze względu na intrygujące wypowiedzi w mediach oraz geometryczną fryzurę, która przeczy prawom grawitacji .

Małżonkowie są ze sobą bardzo szczęśliwi, czym często chwalą się w mediach społecznościowych . Rutkowski postanowił dać wyraz nie tylko miłości do Mai, ale też i wsparcia.

Na swoim facebookowym profilu opublikował nagranie, które jest zapowiedzią, no właśnie - czego? Trudno zgadnąć. Maja Rutkowski (nazwiska oczywiście nie odmieniamy , żeby zgodnie z życzeniem celebrytki "brzmiało bardziej światowo" ) twierdzi, że nie chce jeszcze zdradzać tej tajemnicy ...

Witam serdecznie! Nazywam się Maja Rutkowski i zapraszam was do oglądania cyklu mojego programu "Zwyczajni nadzwyczajni". O czym będzie mój program? Nie zdradzę wam tego, ale możecie się dowiedzieć, oglądając pierwszy odcinek. Zapraszam do oglądania - mówi celebrytka.