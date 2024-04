Krzysztof Rutkowski zdradził, ile mogłaby wynosić jego emerytura. Wielu mogłoby tylko pomarzyć

Krzysztof Rutkowski i jego żona nigdy nie ukrywali, że lubią żyć na poziomie. Najsłynniejszy polski detektyw bez licencji co rusz chwali się drogimi gadżetami i ciuchami znanych marek, co, obok słynnej fryzury, stało się już jego znakiem charakterystycznym. O tym, że nie wstydzi się nazywać milionerem, wspominał w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Ludzie w Polsce wstydzą się przyznać do tego, że są bogaci. To jest coś bardzo niedobrego (...) Ciężko pracuję, kiedy inni siedzą przed telewizorem i zmieniają kanały, oglądając to, co ich interesuje w tym momencie, a ja w wielu przypadkach jestem w robocie - mówił.