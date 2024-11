Krzysztof Skiba celebruje premierę książki, obdarowując ukochaną Karolinę soczystymi pocałunkami. Słodziaki?

Może jest duża różnica wieku itd ale fajnie, że jego dzieci są już dorosłe i ona ma jego pełną uwagę. Jednak ja nie wiem co robić w mojej sytuacji i jeśli ktoś ma jakąś radę to będę Wdzięczna. Zaczęłam spotykać się z facetem, który ma dwoje nastolatków. Mówiłam mu od początku że taki układ mnie przeraża, a on że wszystko będzie ok i te wszystkie bajery rowery. Mieliśmy się spotkać w weekend tylko ja muszę w sobotę pracować a on w niedzielę ma dzieci. Więc on do mnie mówi żeby wymyśliła że jestem chora bo przecież praca nie powinna być dla mnie ważniejsza od niego. Ja mówię żeby on dzieci wziął innego dnia w takim razie a on że dzieci zawsze będą priorytetem. Powiedziałam mu że nie nadaje się żeby być w takim związku i od 2 dni się nie odzywa. Czy zrobiłam dobrze bo i tak chyba to nie ma sensu?