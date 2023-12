Krzysztof Skiba DRWI z Dominiki Chorosińskiej: "Aktorka serialu 'M jak Moher'". Dwutygodniowa ministra odpowie?

Zmiany w rządzie, które są pokłosiem minionych wyborów parlamentarnych, wywołują sporo emocji. Poczynania Mateusza Morawieckiego są ochoczo komentowane przez internautów. Nie brakuje również celebrytów, którzy w miej lub bardziej dosadnych słowach zareagowali na to, co dzieje się aktualnie na Wiejskiej.

Krzysztof Skiba atakuje Mateusza Morawieckiego i jego rząd

Jest filmowo. Ponieważ w nowym rządzie Morawieckiego nie chodzi nawet o rządzenie, (bo co to za władza na dwa tygodnie), a jedynie o ministerialne pensje i możliwie wysokie nachapanie się. (...) Chodzi o to, by maksymalna liczba ludzi związanych z PiS, przed niechybną i sromotną utratą władzy, miała okazję trafić do rządu i mieć tytuł ministra lub wiceministra — rozpoczął muzyk.