Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska już pokazali ŚLUBNY TELEDYSK: "Będziemy oglądać co tydzień" (WIDEO)

Zniesmaczona 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech on już zamilknie i przestanie opowiadać o swojej nowej wielkiej miłości z szacunku do byłej żony i dzieci... Lubiłam go za cięty język a teraz stał się dla mnie po prostu śmiesznym podstarzałym panem, który ulega we wszystkim nowej młodej żonie.