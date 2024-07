Krzysztof Skiba ODPOWIADA na ataki byłej żony, ujawniając warunki rozstania: "Kasa miała się zgadzać i pozory miały być zachowane"

Monika 9 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

To nie jest złość i jad tylko rozgoryczenie i żal. A show z Waszego życia zrobił Pan...i to taki, że wszystkim opadają szczęki z żenady... Zero klasy nawet jak się ma jakieś niedostatki z dzieciństwa, które rekompensuję się sobie w tak śmieszny sposób to terapeuta powinien uświadomić Panu ze żal to do matki, za te deficyty a nie kobiety co urodziła i wychowała Panu dzieci - bo to wobec Niej Pan był nie fair i nadal jest szkalując Ją - cokolwiek powie, Pan odpowiadając udowadnia,że ma ona racje. Zdziecinniały stary dziadek bez klasy z syndromem nieodcietej pępowiny od matki narcyzki.