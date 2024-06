Karolina Skiba dumnie ogłasza, że zmotywowała męża do ograniczenia alkoholu: "Chcę, żeby był ze mną PRZYNAJMNIEJ te 30 lat"

Krzysztof Skiba chce całkowicie rzucić alkohol. Wszystko dzięki żonie

Krzysiu od trzech czy czterech miesięcy nie pije alkoholu. Powiedział, że za rok w ogóle chce rzucić alkohol. Nie robi tego dla mnie, a dla swojego zdrowia. Ja go rzeczywiście męczę, że jest między nami spora różnica wieku i chcę, żeby był ze mną przynajmniej te 30 lat i mówię, że "nie możesz pić, nie możesz jeść cukru". Na początku to było takie męczące, ale on teraz jakby sam do tego dojrzał - tłumaczyła ukochana Krzysztofa.