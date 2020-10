Przemiana Krzysztofa Skiby

Krzysztof Skiba od lat 80. kojarzy się z nieskrępowaną wolnością i walką z uciskiem, pozostając jednym z symboli polskiej kontrkultury. Młodsze pokolenie kojarzy go głównie przez pryzmat zespołu Big Cyc, z którym Skiba koncertuje do dzisiaj. Artysta nie jest jedynie muzykiem, ale i osobą publiczną, która ostro komentuje otaczającą go rzeczywistość. Ostatnio, niestety, ma ku temu coraz więcej powodów, ale nie sposób się z nim nie zgodzić.