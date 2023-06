Krzysztof Skiba uderza w gwiazdy występujące na festiwalu w Opolu: "Zestarzeli się tak BEZNADZIEJNIE" (FOTO)

Kam 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ależ on jest śmieszny z tym związkiem z tą dziewczyną. Nie mam nic do niej, jest jaka jest. Śmieszy mnie tylko,to że jeszcze niedawno Skiba wyśmiewał wszystko i wszystkich i to zdecydowanie mniej cringowych niż on sam z tą swoją miłością światową, a dziś bez specjalnego doszukiwania się, otwierając pierwszy lepszy artykuł o nim człowiek przeciętnie inteligentny zasmiewa się do łez. Dobrze, że on jest jeszcze na tyle wielką gwiazdą, że młoda laska na niego poleciała. No hit.