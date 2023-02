Krzysztof Skiba uderza w kolegów z branży i ujawnia kulisy pracy na firmowych imprezach. "Stuhr i Prokop zwiewają kilka sekund po występie"

kontrakt 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ci co uciekają to są prawdziwi profesjonaliści i dbają o swój wizerunek. Kontrakt powinien dokładnie określać warunki takiego występu i kropka. Jeżeli firma chce aby taki celebryta został i zrobił cos więcej niż sam występ to trzeba to określić dokładnie w kontrakcie. Kiedyś w mojej dawnej korporacji wynajęto takiego celebrytę na spotkanie integracyjne i w kontrakcie miał dokładnie określone czego od niego oczekiwano i ten kontrakt miał punktów od cholery. Wiem bo sama go sporządzałam z zespołem i po wielu poprawkach strony go podpisały. Dlatego po występie po odpoczynku w swoim pokoju hotelowym (jego garderoba) celebryta wyszedł do nas odświeżony i przebrany i usiadł z nami do stołu, nie z zarządem ale zwykłymi pracownikami, zjadł z nami kolację podczas, której rozmawialiśmy, żartowaliśmy i opowiadaliśmy różne historie. Było bardzo miło i sympatycznie i nie było chamskiego użynania się. Po 2 godzinach celebryta grzecznie się pożegnał życząc nam udanej zabawy. Dlaczego? Bo firma dokładnie to kupiła.