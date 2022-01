Krzysztof Skiba zachwyca się pogrzebem bez udziału księdza: "Brak tego KOŚCIELNEGO JĘCZENIA i rytualnych, FAŁSZYWYCH gestów"

Nina 13 min. temu zgłoś do moderacji 13 7 Odpowiedz

Jak moja mama dowiedziała się, że ma terminalne stadium raka, to czym prędzej pobiegła... dokonać apostazji, żeby jak to stwierdziła "nikomu nie przyszło do głowy robić jej świątynną szopkę z klechą" (to cytat). I tak by mi nie przyszło, bo sama jestem apostatką. Mama tuż przed wyjściem ze szpitala pogoniła księdza, który chciał jej dać ostatnie namaszczenie. Miała pogrzeb świecki, przepiękny, klimatyczny, wzruszający. Była wspaniałą kobietą i takie też miała pożegnanie.