Ci celebryci ODWRÓCILI SIĘ od Kościoła: Małgorzata Rozenek, Lara Gessler, Natalia Siwiec i inni (ZDJĘCIA)

Znalem w latach `90-tych starego przedwojennego dzialacza polskiej partii komunistycznej. Na scianach obrazy Dzierzynskiego, Lenina itp. Siedzial na emeryturce i pisal dzielo zycia, historie ruchu komunistycznego na terenach woj. obecnie Podlaskiego (Lomza, Ostroleka itp.). Organiste z oplatkiem przyjmowal, ale kiedza NIE, do kosciola nie chodzil. Zbilza sie godzina smierci, rodzinka sie zjechala, takze stare komuchy, a on.... prosi zeby przywiezc mu ksiedza do spowiedzi i ostatniego namaszczenia. Rodzinka z `szeroko otwartymi oczyma` kilka razy dopytywala sie go, czy to nie jest jego jakis ostatni dowcip. Ale nie, on szczerze chcial pogodzic sie z Bogiem, bo w ostatniej chwili zdal sobie sprawe, ze wkrotce sie z nim spotka. GDWY TRWOGA, TO DO BOGA.