Natalia Siwiec wyjaśnia, dlaczego NIE OCHRZCIŁA córki i deklaruje: "Nigdy tego nie zrobię, chyba że kiedyś sama podejmie taką decyzję"

Wiara to coś subiektywnego. To sprawa osobista. Jedni wierzą inni nie. Albo jest się wierzącą osobą albo nie. Jeśli ktoś deklaruje że wierzy w Boga to nie ma dylematów chrzcić czy nie, modlić się czy nie, dzielić się opłatkiem na Boże Narodzenie czy jajkiem na Wielkanoc itp. Tu nie ma nic pośrodku. Nie można głosić że jest się niewierzący a na święta przystrajać choinkę i posyłać dziecko do komunii bo tak wypada i co powiedzą sąsiedzi. Pani Natalio jak możesz namawiać do zdrady i oznajmiać że wierzysz w Boga. C hipokryzja i upośledzenie umysłowe. W zdradzaniu nie ma nic dobrego, chyba że chodzi tylko o doznania fizyczne i traktowanie się przez ludzi jak obiekty seksualne. Ale wtedy to nie jest prawdziwy związek a układ dla wygody.