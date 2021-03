Magda Mołek o religijnym wychowaniu synów: "Bezwzględnie chronimy dzieci. NIE CHRZCIMY!"

Jeszcze niedawno mało kto by pewnie pomyślał, że w 2021 roku publiczne wyznania wiary okażą się znakomitym sposobem na zrobienie szybkiej kariery w telewizji. Na szczęście są jeszcze w polskiej przestrzeni publicznej osoby, które nie muszą liczyć się z łaską prezesa Kurskiego i mogą sobie pozwolić na jawne deklarowanie poglądów, nawet jeżeli są one sprzeczne z "mainstreamem" narzucanym przez rządowe media. Do takich postaci zalicza się niewątpliwie Magda Mołek , która po 15 latach brylowania w Dzień Dobry TVN przerzuciła się na YouTube'a. Na internetowej platformie prowadzi teraz autorski program W moim stylu.

Przy okazji najnowszego wywiadu z Galą Magda Mołek odniosła się do kwestii edukacji religijnej dwóch synów: Henryka i Stefana , których wychowuje wraz z mężem Maciejem Taborowskim . Mołek nie ukrywa, że nie ma najmniejszego zamiaru narzucać swoim dzieciom wiary katolickiej i pragnie, aby to oni sami podjęli w przyszłości decyzję o swojej ścieżce duchowej.

Ustaliliśmy z mężem, że bezwzględnie chronimy nasze dzieci. To jest nasz szacunek do ich wyborów, na każdym poziomie, więc ich również nie chrzcimy ani nie posyłamy na religię. To jest ten poziom decydowania o sobie, którego mi nie dano, więc ja chcę go dać swoim dzieciom. Nasze dzieci są wolne, nieobciążone niczym, co się wiąże z naszymi zawodami - przyznaje otwarcie dziennikarka.