Magda Mołek o edukacji seksualnej w Polsce: "Nie istnieje. Jest tylko edukacja KOŚCIELNA"

Chce niech się łupie z kim chce, ale my mówimy o DZIECIACH. Ja miałam wychowanie do życia w rodzinie jakieś 20 lat temu w gimnazjum i teraz z perspektywy czasu już tam było trochę za dużo. My normalnie książki z pozycjami oglądaliśmy, taka skrócona Kamasutre. Oprócz tego wiele ciekawych rzeczy, babeczka mówiła że warto czekać z tym nawet do ślubu że warto - i to uważam za dobre. Takie rozsądne podejście. Ale dużo pornografi tam było. Nam się to podobało wiadomo. Jeden chłopak wprost powiedział po tej lekcji że idzie " strzepać do kibla" ale nie tylko ona na przerwie zniknął. Tak byliśmy nabuzowani po tych lekcjach. Nam się to podobało, ale nie chciałabym tego dla swojej córki - nie tak wprost z obrazkami z pozycjami i wszystkim.