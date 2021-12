Zofia Zborowska mówi o APOSTAZJI: "Bardzo bym chciała to zrobić, ale chyba JESTEM ZA LENIWA..."

Borysio 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jestem katolikiem ale nie krytykuję innych za to że mają inne zdanie na temat Boga i kościoła. Uważam że z życia należy brać wszystko co najlepsze. A mądrość to nie tylko wiara w Boga to również wiele innych ideologii i filozofii. Jeżeli ktoś jest buddystą to szanuję,nie mam także nic przeciwko świadkom Jehowy. Bo najważniejsze jest to aby być dobrym człowiekiem. Nie krzywdzić innych świadomie czy z premedytacją. To że ktoś chodzi do kościoła nie oznacza że jest dobrym człowiekiem. Ateistą może być wspaniałym człowiekiem. Bo wszystko zależy od charakteru oraz podejścia do życia i ludzi.