Zofia Zborowska o początkach związku z Andrzejem Wroną: "Pierwszy raz całowaliśmy się na imprezie u Lewandowskich"

Przede wszystkim jest to dobry, fajny związek. Nie chcę, żeby to brzmiało słodko i lukrowato. Zdarza się nam kłócić i mamy swoje problemy. Kiedy poznałam Andrzeja, zadzwoniłam do mojego taty i powiedziałam: "Chcę ci tylko powiedzieć, że poznałam właśnie mojego przyszłego męża i ojca moich dzieci" - opowiadała w rozmowie z portalem ladnebebe.pl.

Zborowska opowiedziała też o pierwszym pocałunku z Andrzejem. Co ciekawe, miał on miejsce na imprezie u Lewandowskich!

Pisaliśmy ze sobą, ale ja sobie robiłam z niego jaja. On tak fajnie to odbijał i jak tydzień później mnie zaprosił na randkę, to ja myślę, że on był przekonany, że ja go wyśmieję. Potem była druga randka, o dwunastej w nocy wyszliśmy z moim psem, a potem były urodziny Anki i Roberta Lewandowskiego. Byliśmy tam jako single, osobno. Byłam ciekawa, jak się będzie zachowywał. I tam się pierwszy raz pocałowaliśmy - przyznała Zborowska w rozmowie z Izabelą Janachowską.